現代人有許多疾患是「病從口入」。美國媒體找來營養師分析哪些飲品最不健康，除了酒類，不少飲料藏有額外添加的糖分，對於整體健康的損害很大。把健康放在第一位的民眾，選擇飲品時務必三思。

美國福斯新聞網（Fox News）週一（10月30日）報導，綜合紐約註冊營養師伊凡（Kylie Ivanir）、康乃狄克州註冊營養師葛林（Amy Gorin）、夏威夷大學營養學教授兼註冊營養師班納（Jinan Banna）的意見，就健康損害角度列出10種「最糟糕」的飲料：能量飲料、運動前能量補充飲、甜味雞尾酒、傳統蘇打飲料、含糖冰茶、添加龍舌蘭糖漿的飲料、調味果汁、人工甘味飲品、法布奇諾、拿鐵咖啡冰沙。

➤能量飲料、運動前能量飲品：這兩類飲品含有過量咖啡因與興奮劑，副作用是噁心與頭痛，恐致血壓升高、壓力增大、睡眠品質下降，飲料裡的甜味劑與香料也會破壞腸道與腦部健康。再者，這類飲料的監督力量不夠，可能含有毒物與違禁物質。替代品可選咖啡或抹茶。

➤甜味雞尾酒：雞尾酒常以酒精與果糖糖漿混合而成，這兩類物質由肝臟負責分解，而且有害肝臟健康，損傷肝臟過濾毒素的能力，妨礙果糖轉化為葡萄糖，最終導致肝臟無法排毒；多餘的果糖變成脂肪儲存體內，令三酸甘油脂指數升高，這是脂肪肝成因之一。

很多雞尾酒都加了糖漿，有礙肝臟與腸道健康。（示意圖／Shutterstock）

➤傳統蘇打飲料：這種飲品會添加糖分，有礙健康。偏好氣泡口感的人可選氣泡礦泉水或氣泡水，加一點萊姆、檸檬、柳橙的果汁調味。美國農業部提出的飲食指南顯示，2歲以上的添加糖（added sugar）每日攝取量在熱量攝取總值占比應低於10%，例如每天攝取2000卡的人，添加糖攝取量不能超過200卡，相當12茶匙。

➤含糖冰茶：許多冰茶都加了糖，市售瓶裝產品的添加糖含量可能不輸蘇打飲料。2010年研究顯示，含糖冰茶與新陳代謝症候群、第2型糖尿病影關。

➤龍舌蘭糖漿調味飲品：這種糖漿很受歡迎，常被用來當作食用糖、蜂蜜的替代品，以龍舌蘭植物汁液製成，然而這幾乎是帶著美麗面具的玉米糖漿，果糖含量55%至90%，比許多玉米糖漿的果糖含量還高。果糖攝取過多，會以脂肪形式儲存，而且往往累積於腹部；過量果糖對腸道害處很大，腸道敏感者容易腹瀉、腹脹，壞膽固醇增加，胰島素敏感度降低。

➤調味果汁：市售果汁類飲品若標註「雞尾酒」（juice "cocktail"），通有添加劑，最常見的就是糖分，然而額外添加糖其實沒有必要，真想喝果汁，應選100%沒有其他添加劑的純果汁。

在營養師眼中，喝法布奇諾等於喝進大量「甜奶油」。（示意圖／Shutterstock）

➤人工甘味飲品：阿斯巴甜、三氯蔗糖（sucralose）這類「人造糖」會擾亂體內的微生物體（microbiome），損害腸道健康，免疫運作，荷爾蒙、血清素分泌，營養吸收，均會受到負面影響。較好的代糖選項包括甜菊糖、羅漢果糖，在飲用水添加薄荷、羅勒等香草或新鮮水果則是更好的選擇。

➤法布奇諾（Frappuccino）：這種飲料等於在喝「甜奶油」，添加糖漿、香料與奶油，含有大量糖分與飽和脂肪，會導致體內增加分泌胰島素，儲存過多脂肪，還會「劫持」腦迴路，讓人想喝更多。胰島素增加，會導致胰島素阻抗與血脂濃度增加，引發新陳代謝症候群。

➤拿鐵咖啡冰沙（frozen latte）：這類飲品含糖量可能高於一罐可樂，例如焦糖拿鐵。加糖的咖啡飲品是成年人攝取過多添加糖的重要來源之一。

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