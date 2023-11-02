「王牌經紀人」蔣承縉曾與蔡依林、張惠妹、楊丞琳、羅志祥等知名藝人合作，去年卻捲入命案，帶31歲吳姓網紅工程師回家過夜，隔天卻發現對方陳屍床上。檢警調查後排除他殺，但在2人身上都驗出多重藥物反應，家屬質疑死因不單純提告，台北地檢署偵查終結，結果也出爐了。

檢警調查，蔣承縉和吳男2022年5月13日相約用餐後，留宿位於台北大安區的住處，怎料隔天吳男躺在床上身亡，他向警方報案坦承，吳男曾有失控吼叫的行為，還失足滾下樓梯，當時以為只是喝醉，第一時間扶吳男回床上休息，沒想到醒來後發現沒有生命跡象。

法醫解剖吳男遺體並化驗毛髮，發現體內有多重藥物殘留，而且生前也有使用藥物的情形，身上的傷痕都為皮肉傷，並非致命死因，確認死因為用藥過量所致，但家屬堅持提告過失致死、遺棄罪。

台北地檢署認為，雙方體內確實有藥物反應，雖然蔣男堅稱藥物是吳男代的，但如今也無法確認真相，另外吳男跌落樓梯，蔣男沒有其他處置，而是扶吳男回床上休息，蔣男當下沒有一定要有所作為的義務，因此罪證不足給予不起訴處分，至於毒品案件另案偵辦。

◎提醒您：吸毒有害健康、害人害己。

更多 CTWANT 報導