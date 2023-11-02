桃園市政府精心製作《趣桃CHILL嗨嗨》網路節目，為桃園的在地多元文化和旅遊魅力注入新活力。節目由謝雨芝Dora擔任主持人，活潑風趣的主持風格，帶領觀眾深度探索桃園這座充滿文化魅力的城市，節目在YouTube上有近百萬次觀看，廣受各界熱烈迴響，紛紛表達對續集的熱切期待。網友們不僅對節目內容給予高度評價，更表示期待能夠看到第二季節目，甚至有些熱心的網友，也留言分享許多桃園其他令人驚艷的景點。

《趣桃CHILL嗨嗨》節目極具娛樂性，主持人Dora親手製作滇緬泰族裔傳統美食。(圖/桃園市政府提供)

桃園擁有閩南、客家、原住民族和新住民等多元族群，並保存許多不同類型的文化資產，包括廟宇、茶文化、眷村，以及埤塘等，《趣桃CHILL嗨嗨》每一集節目都呈現了桃園的獨特之處，觀眾隨著主持人Dora的腳步，走進城市的心臟，感受桃園多元性和生命力，更有部分網友在影片留言分享自身的心得，比如大有梯田生態公園除了生態導覽外，還有受到小朋友喜愛的PIZZA手作活動，或是忠貞新村的美食一定要品嚐米干，更要嚐試當地特有的破酥包。

主持人Dora至桃園市原住民族文化會館體驗排灣族傳統舞蹈—「四步舞」。(圖/桃園市政府提供)

除此之外，主持人Dora也表示很開心可以主持這季的《趣桃Chill嗨嗨》，不論是體驗客家傳統採茶及耕海文化、聆聽滇緬泰族裔戰時記憶的故事、獲得泰雅祖靈的祝福與命名、親身感受大溪虔誠信仰與當地陣頭，甚至在3個月的拍攝中，第一次學會自行車。Dora表示：「經過10集節目拍攝後，顛覆一直以來對桃園的印象，完全發現桃園是個寶庫，包含了各種不同族群和文化，並發展出只屬於他們的生活方式，另外也發現超多適合親子出遊的景點，期待大家找一個很棒的日子，和家人朋友一起到桃園玩。」

《趣桃Chill嗨嗨》節目不僅極具娛樂性，文化體驗旅程也富有教育價值，可至「桃園事」YouTube頻道收看10集完整節目內容，桃園市政府也積極回應觀眾和網友的期望，未來籌劃推出《趣桃CHILL嗨嗨》的第2季，期待與觀眾繼續分享更多有關桃園的精彩故事，讓更多人深入認識這座城市的多元文化和美景。

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