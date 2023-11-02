「股神」巴菲特（Warren Buffett）老戰友、投資集團波克夏副董事長蒙格（Charlie Munger）曾經稱讚台積電是地表最強半導體公司，但他近日受訪時卻表示，不會投資台積電，因為不像蘋果那樣擁有真正的消費品牌。

波克夏近年投資主力包括蘋果、好市多及日本五大商社，並靠著保險業務與投資收入拉抬營運成績，第二季營業利益達100.43億美元，年增率6.6%。即使如此，蒙格坦言，現在要找到好的投資標的非常困難，「讓傻瓜容易摘到的果實沒有消失，只是變得非常小。」

蒙格在訪談過程中稱讚比亞迪與大陸經濟，並看好未來20年的前景，比任何大型經濟體都還要好，「在世界取得領先的企業都比對手還要強大，且成本更低。」

話鋒一轉，蒙格被問到是否會持有台積電，但他表示，不會持有台積電的股票，因為比較喜歡可延續性的目標或者像蘋果那樣擁有自己品牌的公司。

波克夏曾在去年第三季耗資41億美元投資台積電ADR股票，但到第四季就大砍86%持股，當時，巴菲特表示，不喜歡台積電的地點，地緣政治是主要考量，蒙格則稱讚台積電是地表最強的半導體公司，並未透露不投資台積電的原因。