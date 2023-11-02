華為新機Mate 60 Pro奇襲突破美國技術封鎖，採用中芯國際最先進7奈米晶片，之後華為消費業務部CEO余承東在新品發表會上喊出「遙遙領先」，如今這四字幾乎已成為華為代名詞。有消息指出，目前華為已申請註冊「遙遙領先」商標，國際分類為運輸工具（汽車）、科學儀器等，當前商標狀態為等待實質審查。

遙遙領先近年來已成為華為高層口頭禪。綜合陸媒報導，最早在2020年底華為Mate 40系列發表會上，當時余承東足足說了14次「遙遙領先」來強調華為手機的優異性，與同業的差距。去年Mate50亮相，余承東再次以「遙遙領先」形容其衛星通信功能，並稱其為捅破天的技術。

今年9月12日，余承東主持問界新M7汽車發表會，至少提及5次「遙遙領先」和20多次「領先」，每次提到這些詞彙時，台下都爆發出熱烈掌聲。

9月25日，華為秋季全場景新品發表會，余承東說了3次「遙遙領先」，除了在介紹MatePad Pro音質時提到，另兩次是在介紹華為智慧汽車時。

華為10月27日公布前3季業績，今年1至9月營收達人民幣4566億元（約台幣2兆272億元），比去年同期成長2.4%，淨利潤率16%。