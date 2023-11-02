埃及人面獅身像（Great Sphinx of Giza）座落在卡夫拉金字塔旁，獅子的身軀加上人的面孔，充滿神祕氣息，每年吸引上千萬遊客到訪。不過關於古埃及人如何建成這樣一座龐大雕像，考古學家眾說紛紜，美國紐約大學近日進行實驗，證明大自然的「風化作用」很可能是主要成因。

英國《每日郵報》報導，埃及地質學家艾爾巴茲（Farouk El-Baz）曾在80年代提出「風蝕」的理論，近日獲得紐約大學（New York University）研究團隊進一步驗證。該理論指出，人面獅身像原本是一塊平頂巨石，經年累月受到風力侵蝕，逐漸形成長度約73公尺、高約20公尺，趴在地上的獅身外表。古埃及人再將大自然的巧奪天工加上法老的臉龐，形成今日大家所熟知的人面獅身像。

根據這個假設，研究人員混和軟質黏土與質地較硬的材料，製作出一塊前端渾圓、頂部平坦的石頭，再用湍急的水流沖刷，模擬長年的風化作用。

One theory suggests that the Great Sphinx of Giza formed -- in part -- naturally as a result of erosion, and ancient Egyptians added features to the bedrock formation. To test the plausibility of the theory, researchers made a miniature sphinx.https://t.co/JWLkPmfQ86 pic.twitter.com/T0IRmLlYzo — FY! Fluid Dynamics (@fyfluiddynamics) October 30, 2023

經過一段時間後，研究人員發現，在水力不斷侵蝕下，石塊較堅硬的部分保留下來，變成獅子的頭部，水流沿著石塊下切，形成脖子、往前伸的爪子和拱起的背部，就像是人面獅身像的初步外觀。

這也推翻了人面獅身像由人工堆疊建造的假說。紐約大學研究人員表示，由於岩石內部組成不均勻，受到侵蝕後，往往會出現意想不到的形狀。

科學家也認為，從金字塔的結構來看，古埃及人已經能領略大自然的力量並加以利用，才會把金字塔蓋得像一座山丘。如果換成其他形狀，像是正方體、長方體或橢圓形，經過數千年的風雨洗禮，應該早已不復存在。