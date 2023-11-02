男子在網路上發文表示，與女同事喝完酒後，兩人發生了關係，害兩人現在在公司見面都好尷尬，詢問網友該怎麼辦。

男子在「Dcard」貼文說，他跟同公司的一位女同事，原本只有公事上的互動而已，平時也不會找對方聊天，偶遇會說說幹話。有天一群同事來我家喝酒聊天，那位女同事獨自一人留下繼續喝，最後兩人就發生關係。隔天酒醒後，我跟她感到莫名的尷尬。

主因是「雙方都是第一次跟非男女朋友上床，前一天晚上兩人竟然還抱在一起發生關係」。接下來的幾天，原Po表示雙方在公司互動充滿尷尬感，好像都在互相躲著對方，而且是第一次跟非女友發生關係，原Po也確定沒有要跟她在一起，所以也不知道怎麼解決這種尷尬情況。

網友看到紛紛留言歪樓：「有什麼好想的，上班壓力到互相發洩很棒啊」、「這劇情我很熟 就是想不起番號」、「好了啦還在醉嗎？」、「一回生二回熟」、「怎麼感覺在炫耀」、「再來一次就沒問題惹」、「這樣的同事愛 超級正向！」、「真羨慕⋯⋯⋯」。