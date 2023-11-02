《鏡新聞》1日公布總統大選民調，結果顯示在三腳督下，民進黨總統參選人賴清德支持度為30.8％，再次下降的趨勢引發討論。媒體人黃揚明指出，最近幾份民調，民進黨的支持者表態率都降低，這代表因為民進黨碰到趙天麟事件，他們的支持者不想表態，導致表態率降低，讓賴清德短期內有一種變弱的錯覺。現在整體氛圍對民進黨不利，所以民進黨支持者躲起來，可是賴清德在民進黨支持者減少的狀態下，他還是第一名。

「在最近的幾份民調，民進黨的支持者表態率都降低！」黃揚明1日在《頭條開講》節目表示，這代表因為民進黨碰到趙天麟的事件，他們的支持者不想要表態，就是他們的表態率降低了，「短期內賴清德會有一種變弱的...這其實是錯覺！」

黃揚明強調，現在整體氛圍對民進黨不利，所以對民進黨支持者，我沒有那麼想要表態、我躲起來！「可是呢？你看，他還是第一名耶！」即便如此，在民進黨支持者減少的狀態下，他還是領先！