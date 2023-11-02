新北市1名徐姓男子2021年9月約1名國小女同學到家中用餐聊天，過程中2人觀看SWAG女郎找路人約砲影片，徐男因此產生生理反應，便將女同學強推進房，欲與她發生關係，但女同學抗拒，但仍不敵徐男遭指侵的逞，女同學還因為抵抗而受傷，事後女同學提告，台北地院依強制性交罪，處有期徒刑3年10月。可上訴。

判決書指出，徐男與A女為國小同學，A女應被告之邀約，而於2021年9月22日晚間7至8時期間，至徐男住處，與徐男用餐聊天，嗣徐男將坐在電腦椅上之A女連同該椅推入房間後，2人在床上時，徐男將手伸進A女褲子，以其手指插入A女之陰道內，過程中A女因不慎撞傷，而受有左大腿後側4乘3公分瘀傷及右膝外側1乘1公分瘀傷等。

A女審理時證稱，案發的1年前，我跟被告合意發生過7、8次性行為；被告對我從事性侵行為期間，我有一直用手推他的肩膀、手臂，我也有把他嘗試要伸進褲子的手拉開，在我拉被告的手之後，被告的手還是強行伸入我的褲子內並插入陰道，因她制止他說「我不要，你冷靜」，後來才鬆手。

A女離開被告住處後，A女於當日晚間以LINE傳送：「我是真的不想要 但我跟你說我不要 你都沒有當一回事 我感覺很不舒服」之訊息予被告，被告則回：「對」、「I know」、「我正想講這件事」、「Sry for 失態」等語。

法院審酌，被告為滿足一己私慾，無視A女之性自主決定權，竟以強暴之方式，而對A女為性交行為，其對A女身心所造成之傷害及影響均屬深遠，就社會治安之影響亦甚鉅大，所為實屬不該，惟念被告並無前科，依強制性交罪，處有期徒刑3年10月。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。