藍白總統候選人侯友宜、柯文哲及國民黨主席朱立倫昨晚密會，但總統候選人產生方式至今未有共識。對此，前立委蔡正元1日就表示，「只要藍白兩組人單獨參選，兩個人都一定落選，而選民不去投票就害到立委，國民黨立委就死了一缸子」，同時前立委郭正亮也點頭認同「這是一個定理，這叫單一選區的懲罰效應，如果柯跟侯分開選，看好度賴清德就一面倒」，引發討論。

蔡正元1日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「只要藍白兩組人單獨參選，兩個人都一定落選，沒有第二條路走」，而在一旁的郭正亮也喊出「贊成！」蔡正元更接著說，「因為對手是賴清德，沒有想像的那麼弱，但藍白有見面總比沒有見面好，他們沒有達成共識的原因在哪裡？就是柯侯配或侯柯配，其他問題都沒有了，兩個都想要當正的，那公平的規則是什麼？如果消息是對的，那侯友宜堅持要用初選，柯文哲堅持要用全民調，那侯友宜會輸，因為沒有人會接受初選」。

蔡正元指出，「中間選民沒人接受，國民黨的基層再講破嘴，國民黨的名嘴再說破頭，國民黨基層佔全台灣選民人口不到10％，所以侯友宜這樣子絕對選不上，為什麼？大家覺得你們兩個不會當選，我幹嘛去投票，白費力氣」，蔡正元直言，「而不去投票就害到立委，國民黨立委就死了一缸子，加上還有西瓜派，西瓜派喜歡投給會贏的人，西瓜派佔台灣選民有15％，通通會跑去支持會贏的人，如果兩個分開參選，侯友宜會低到無法想像的地步」。

而郭正亮也贊同蔡正元所言，「這是一個定理，這叫單一選區的懲罰效應，如果柯跟侯分開選，看好度賴清德就一面倒，賭盤全面都壓賴清德贏，那個懲罰效應就會擴大，柯跟侯就會輸得更慘」，所以真的要深思，柯、侯不要以為是在選自己的，尤其是國民黨有這麼多區域立委，更是要好好想一想。