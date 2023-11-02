2024總統大選戰況激烈，立委選舉席次攻防戰也進入關鍵時刻。前立委郭正亮指出，民進黨真實自我評估的安全名單不只40席，大概是距離過半還差10席，就是47席，但民進黨現在是63席，如果掉了16席那很慘。但如果藍白不合，在野會鬆動的也是10席立委，因為有些一對一本來就非常苦戰。

日前傳出，民進黨內日前盤點已提名的69席區域立委，以民調差距畫分成安全、激戰及危險區，有輔選人士不諱言，現任14席的激戰區中，能否守下最少7席，將會是下屆立院能否過半的關鍵。

「今年如果真的有一個藍白合的氛圍，國民黨立委可以選得相當不錯！」郭正亮1日在《綠也掀桌》節目指出，因為民進黨目前估他的安全名單只有40席，坦白講這個是低標，他絕對不是這樣想的。他大概認為他的安全名單，距離過半大概是10席，那就是47席，民進黨現在是63席。

郭正亮直呼「63掉到47，那很慘耶！你已經掉了16席了！」主持人李珮瑄提到，可是亮哥也估了，如果藍白不合，會鬆動的也是10席。「一樣，一樣的情況！」郭正亮強調，民進黨會想說，搞不好給我摸到？摸到就是說，詹江村跟牛煦庭不能協調，鄭運鵬就當選了；侯漢廷跟張斯綱不能協調，那吳思瑤就當選了。當然就會變成這種情況，這很現實的，因為你們真的一對一，本來就非常苦戰！