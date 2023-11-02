美國聯準會（Fed）將於台灣時間周四（2日）凌晨2點公佈最新利率決策。市場普遍預期Fed將把基準利率維持在5.25～5.50%的22年高點不變。投資人在靜待Fed決策出爐之際，同時密切關注企業財報消息。周三美股早盤3大指數同步走強，道瓊工業指數大漲逾100點。超微展望明年AI晶片銷售樂觀，激勵股價狂飆近8%。

截至台北時間1日晚間11點50分，道瓊工業指數上漲122.73點（或0.37%），暫報33175.60點；那斯達克指數上漲84.62點（或0.66%），暫報12935.85點；標普500指數上漲22.80點（或0.54%），暫報4216.60點；費城半導體指數上漲27.44點（或0.85%），暫報3243.33點。

5大科技巨頭同步走強，蘋果小漲0.61%，谷歌母公司Alphabet漲0.78%，微軟、亞馬遜與臉書母公司Meta均漲近2%。半導體類股同樣表現強勁，輝達大漲近3%，超微大漲近8%，台積電ADR小漲0.78%，聯電ADR漲1.40%。

Bleakley投資長Peter Boockvar表示，Fed的升息周期已經完成了，但他們的資產負債表問題還沒有解決，所以貨幣緊縮的形式將持續下去。Fed最新發布的聲明可能會非常無聊，但他們會在背後繼續推動量化緊縮，用這個方法來取代升息，達到收緊金融狀況的作用。