藍白合關於正副總統候選人產生方式目前還談不攏，前立委蔡正元1日接受館長陳之漢專訪，被問到如果柯侯不合，這個鍋到底誰要背？蔡正元認為，兩邊都認為對方要背，「但我認為要背的人是金溥聰」！

蔡正元解釋，雙方要合作，最簡單的方式就是全民調來決定誰正誰副，金溥聰想出「開放式民主初選」，「在我面前不要吹牛」，因為國民黨從來沒有做過「開放民主初選」，這明白是要拿來破局的！

蔡正元披露，國民黨過去都是做電話民調，頂多有幾個資深立委保障自己，會做黨員投票，黨員投票有名冊，「開放民主初選」沒有名冊，投兩次也不一定知道。

蔡正元提到，他在美國的時候，有一位老師叫杜卡基斯（Michael Stanley Dukakis），曾被民主黨提名為總統候選人，「我幫他助選過」，所以知道什麼叫「美式初選」。

蔡正元直言，「美式初選」是政府辦的，有選民名冊，投票所跟大選一模一樣。國民黨說有400多個投票所，但台灣總統大選有1萬5000個投票所，400多個投票所連樣本抽樣都不算數！

蔡正元強調，國民黨說最近有幾個民調侯友宜贏過柯文哲，「那很好啊，那你怕什麼？」到昨天侯友宜還在說民主初選，「我覺得他是受金溥聰影響！」因為侯友宜沒在美國待過，不知道美國初選長什麼樣子。

蔡正元還提到，他曾擔任馬英九選台北市長的副總幹事，底下設有3個組長，其中之一就是金溥聰。