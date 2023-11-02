巴勒斯坦人組織哈瑪斯集團的衛生當局說，以色列今天對加薩走廊（Gaza Strip）最大難民營「賈巴利亞營」發動2天內第2場轟炸，造成「數十人」傷亡。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）的衛生當局說，今天有「數十人」在以色列飛機的轟炸行動中殉難和受傷。

法新社取得的影像顯示現場毀損嚴重，救難人員還說今天有「全家人」罹難的情況，但傷亡細節無法立刻獲得證實。

以色列坦承昨天對賈巴利亞營（Jabalia）進行首波空襲，並稱他們鎖定一名哈瑪斯高層指揮官。昨天空襲造成的傷亡人數仍不明，不過鄰近醫院的一名主任表示，有數百人死亡或受傷。

另一方面，以色列軍方發言人告訴法新社，昨天以來已有15名以色列軍人在加薩陣亡。

以色列軍隊10月27日起在空襲行動支援下，與哈瑪斯武裝分子進行陸地戰。

哈瑪斯的衛生當局今天稍早說，自10月7日與以色列爆發戰爭以來，已經有8796人死亡，其中3648人是兒童，另有2萬2219人受傷。

10月7日哈瑪斯突襲以色列之後，以色列發動報復，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言剷除統治加薩走廊地區的哈瑪斯，雙方傷亡慘重。（譯者：楊昭彥）1121101