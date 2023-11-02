桃園市龍潭區10月31日發生離奇命案，一名40歲蔡姓男子，因為朋友來到家裡作客，他竟拿出改造槍枝向友人炫耀並把玩，過程中聲稱槍枝不會擊發，作勢朝自己的太陽穴扣板機，未料子彈竟直接貫穿腦門當場鮮血直流斃命，讓在場目睹的3名友人嚇得說不出話來。

據了解，蔡姓男子平日在工地當臨時工，10月31日晚間，有3名朋友來到家中作客，閒談中他開始炫耀自己有「好東西」，隨即拿出一把改造手槍就坐在沙發上把玩，過程中他還說槍枝不會擊發，並把槍枝底在太陽穴上作勢扣下板機，沒想到第2次子彈竟然真的擊發，並直接貫穿蔡男腦袋，當場鮮血直流，友人看了當場嚇傻。

蔡男妻子聽到聲響後下樓，看到丈夫坐在沙發上滿頭鮮血，嚇得趕警通報救護車，但蔡男送醫後仍宣告不治。該段影片目前也在網路上瘋狂流傳，而友人因為槍擊的巨大聲響及驚悚畫面嚇得從沙發上彈起，其中2名少年嚇到完全說不出話來，窩在沙發角落直發抖。

龍潭警方表示，目前正在清查死者的槍枝來源，也強調死者蔡姓男子及在場的3名友人，並無任何幫派背景身分，警方報請檢察官相驗，初步定調為槍枝走火誤擊引發意外。