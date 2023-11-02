一年一度的雙11瘋狂購物節即將開戰，最近各電視購物頻道和網路購物平台都已經吹響戰鼓，由於民眾多半已經習慣電商平台的購物模式，也帶起不少購物專家成為明星級帶貨天王與天后，例如中國大陸的「直播一哥」李佳琦就常被熱議他的「神仙級顏值」。台灣購物專家瘋整型的熱潮也在持續延燒，今年已經快奔六的資深購物專家鄧少菲最近就被粉絲發現撞臉陸劇女王趙露思，她大方坦承去做了拉皮手術，目前被二十三歲小鮮肉追著跑。

購物專家每天的工作就是在鏡頭前銷售產品，顏值愈高，民眾關注度也高，有不少購物專家定期「進廠維修」，割雙眼皮和隆鼻不在少數，也有購物專家將胸部調整到幾近完美，為的就是能夠在賣內衣產品時可以「賞心悅目」。

購物專家鄧少菲透過洋蔥式無痕拉皮讓自己恢復年輕的少女模樣，粉絲稱讚她撞臉趙露思。（戴志揚翻攝）

在購物頻道工作多年的鄧少菲，觀眾都很熟悉她的臉孔，但她自覺「歲月催人老」，年紀快奔六的她，這幾年不太敢照鏡子，「購物台是一個說話要很用力的地方，加上業績壓力山大，臉上紋路真是嚇人，偶爾在鏡子裡看到自己都會被自己嚇死，實在好滄桑喔。」

購物專家蘇郁菁拉皮之後讓自己更有自信，揮別之前失婚的陰霾。（戴志揚翻攝）

鄧少菲不諱言，購物專家經常必須「進廠維修」，讓自己在鏡頭前具有「競爭力」，但各種醫美都嘗試過了，為了能夠快速變年輕，加上雙11又快到了，她希望能做一個不太需要恢復期的手術，她的閨蜜「整型女神」斯棋建議她做拉皮，而且是洋蔥式無痕拉皮，讓她可以在手術之後就儘快上購物台和直播帶貨。

鄧少菲洋洋得意的說，手術之後有不少粉絲誇讚她「很像趙露思」，她知道以自己的年齡很難跟陸劇女王相提並論，但她現在的確很有自信也很愛照鏡子，最近有一位二十二歲的小鮮肉在追求她，讓她十分開心，「人漂亮了，每天都像在談戀愛一樣開心。」

另一位購物專家蘇郁菁，之前曾在節目上痛訴她曾有過一段失敗婚姻，前夫不斷偷吃讓她感到非常荒唐。加上她的母親在她小時候，將父親辛苦賺的錢捲款後離家出走，把她與哥哥丟給奶奶扶養長大，讓她心裡一直有很深的創傷，覺得自己是被遺棄的孩子。

最近蘇郁菁也被粉絲發現整個人煥然一新，外界以為她找到第二春了，蘇郁菁笑說，找男人不如找一個可靠的整型醫師。蘇郁菁還在影片分享她找到了台灣的「拉皮教父」整型外科專科院長方榮煌為她做拉皮手術，方榮煌解釋，傳統拉皮只拉到表皮，洋蔥式無痕拉皮可以一層一層拉緊，至少維持八到十年。

「整型女神」斯棋透露，為了提升業績，不少購物專家趕在雙11前「進廠維修」。(戴志揚翻攝)

整型外科專科院長劉致明表示，創新的洋蔥式無痕拉皮，就跟剝洋蔥一樣一層一層處理，從表淺筋膜層開始，到脂肪層，最後才是皮膚，只有這樣分層處理效果才會持久，真正把鬆弛的組織修掉，而且做完立刻會有緊實感但臉卻不會繃，也不會痛，尤其是中段拉皮更是無修護期，重點是做完不會影響工作生活，滿意度100%，只需局部麻醉，時間短，又稱午休拉皮。