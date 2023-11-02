英國前首相強生在位期間曾不時道出爭議言論。根據他的前幕僚，強生在COVID-19疫情初期，曾問英國政府首席科學顧問，是否有一種「特別吹風機」，可以用來吹鼻孔殺死病毒。

法新社報導，根據強生（Boris Johnson）昔日首席顧問康明茲（Dominic Cummings），2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始散布全球時，強生曾與官員分享了關於一名男子對鼻子使用吹風機以「殺死Covid」的YouTube影片。

據悉，強生在最糟情況時，曾問英國首席醫療官惠提（Chris Whitty）及首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）對於那部影片的看法，後來YouTube將該影片下架。

英國「獨立報」（The Independent）報導，這個理論當時曾在社群媒體上流傳，被認為幾乎與美國前總統川普建議在體內注射漂白水來抗疫一樣荒謬。

據報導，在疫情期間，媒體時常將這類主意列在疫情迷思清單中。（譯者：陳正健）1121102