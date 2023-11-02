民進黨徵召高雄市議員黃捷投入高雄第六選區立委選戰，高雄市長陳其邁力挺，並暗酸「像有人在板橋選立委、到高雄選市長」。被流彈掃到的國民黨智庫執行長柯志恩對此表示，她選高雄市長時，沒擔任任何公職；但是黃捷則是帶著議員身分，跑去選立委，她跟黃捷完全是兩碼事，陳其邁不要竹篙裝菜刀。

針對陳其邁力挺黃捷的說法，柯志恩1日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳其邁真的完全搞錯方向了，很多人當議員要有舞台，才去選立委， 這是很多人會去做的。重點就在於黃捷，當初人家做這件事情時，黃捷卻去酸人家，她不講話就沒事。難怪競選對手、喜樂島聯盟主席郭倍宏回黃捷一句，妳說韓國瑜這樣落跑去選總統，韓國瑜也不過就在台灣這一座島上，有什麼問題嗎？

柯志恩並反問陳其邁，她當時選高雄市長時，有擔任任何公職嗎？她沒有拋棄選民，然後跑去選高雄市長，那時她還是一個老師，是跟學校請假去選舉，所以邁邁市長要搞清楚重點在哪裡。

柯志恩接著指出，陳其邁說她從板橋選到高雄，所以陳其邁是在告訴大家，黃捷從鳳山選到前金苓雅， 是沒有問題的，但是黃捷是帶著議員的身分，跑去選立委，而且是放掉她鳳山議員的一個身分，跑去服務別人，就一如當初她罵韓國瑜一樣，她叫韓國瑜要辭職之後，才去選總統。

柯志恩認為，如果黃捷覺得，議員不應該落跑，當時就應該安靜而不要去批評韓國瑜。邁邁市長也要安靜，因為她跟黃捷完全是兩碼事，不要竹篙裝菜刀。