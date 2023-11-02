美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨發布最新決策，一如預期讓利率續留在5.25％至5.5％的22年高點，但政策聲明強調經濟意外強勁，仍對進一步升息敞開大門，主席鮑爾表示目前未考慮降息。

儘管Fed聲明保留升息空間，決策官員的評論還是給投資人升息將告終的希望。美股三大指數1日全收紅，道指收漲0.67％，標指收漲1.05％，那指收漲1.64％。

Fed主席鮑爾在例會結束後記者會被問到，債券殖利率要升到什麼程度，才能讓Fed沒有必要繼續升息。鮑爾回應表示，除非公開市場的借貸成本持續走高，才會影響央行未來的貨幣決策。他說，要是金融環境愈趨緊縮，確實會牽動Fed決策。

關於降息的問題，鮑爾透露政策會議上並未拿出來討論，Fed目前並未考慮調降利率。

Fed聲明指出，第三季經濟活動以「強勁的步調」（solid pace）擴張。有別於9月聲明指經濟穩健成長，Fed將對經濟的措辭提升到「步調強勁」，係鑑於美國第三季GDP季增年率達4.9％，創近2年來最大增速。