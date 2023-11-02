今天至周日（5日）為秋老虎天氣型態，北台灣高溫達33、34度，中南部35度，清晨輻射冷卻作用明顯，今晨最低溫在新竹16.5度，日夜溫差相當大。下周一（6日）東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣轉涼，高溫降至25度，下周二氣溫再降、剩下23、24度，與近日相比降幅達10度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周日中層的太平洋高壓籠罩，大氣穩定，白天氣溫逐日回升，北部高溫可達33、34度，中南部34、35度；清晨輻射冷卻作用影響，各地低溫約17至21度，今晨最低溫在新竹16.5度，日夜溫差大。

最新模式模擬顯示，下周一傍晚至周二東北季風南下，冷空氣不強，大台北、東半部有雨轉涼，桃園以南高溫略降。下周三東北季風減弱，氣溫回升，剩下北海岸及東半部有局部短暫雨。

近日全台高溫都在34度以上，根據中央氣象署預報，下周一東北季風增強，北部高溫降到25至27度，下周二剩下23、24度，轉涼相當有感。