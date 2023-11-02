最近一款名為「蘿蔔刀」的玩具塑膠刀在國小生之間流行，看似沒有殺傷力，但還是可以捅破白紙及蘋果，仍具危險性，不少學校開始明令禁止攜帶到校。男星黃鐙輝與老婆萁萁共育3個兒女，萁萁也對此事發表看法，直呼：「蘿蔔刀就是玩具，認為生活本來處處是危險，蝴蝶刀才有危險吧。」

「蘿蔔刀」是一款造型小巧的玩具塑膠刀，因為其外型和配色而得名，之後蘿蔔刀透過抖音上的短影片迅速傳播，成為小學生之間最流行的玩具。許多家長、教師相當憂心蘿蔔刀隱藏的危險性，深怕學童在玩鬧時不慎傷害到身體脆弱部位，全台不少學校開始明令禁止攜帶，若發現有學生帶來學校，由老師暫時保管，並於放學後歸還。同時，校方也會在朝會上宣導，請師長與家長共同留意，落實學生身心安全。

對此，擁有三個寶貝子女的萁萁，也在社群分享相關新聞並寫道：「我家有蘿蔔刀，覺得就玩具⋯這樣嚴格說，生活處處是危險，我真的覺得還好，蝴蝶刀才有危險吧，我不會買蝴蝶刀的。」萁萁也在底下留言：「生活上都是危險都要自己注意啊。」

貼文一出後，引發許多網友認同：「圓規也是呀！看得到的所有物都是，最危險就是自己的手（拳頭、推等行為」、「我覺得『椅子 』危險 因孩子會捉弄同學，讓同學要坐椅子時，講其移走，造成癱瘓疑慮，所以，學校內，不宜有『椅子』的存在，這什麼理論，怪」、「我也有買，我覺得還好！而且本來不管什麼東西都要注意小心，感覺有點被誇大了」、「白紙也能割傷手，正確的用法才是最重要的」、「那筆也很危險，我兒子也曾經被同學用筆戳手」。