國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲，在10月31日晚間密會53分鐘，仍無共識，侯柯對總統人選產出方式，各持己見，陷僵局。資深媒體人趙少康昨(1日)在節目中痛斥，「話講得很漂亮，其實都沒做到，然後雙方都說要退讓、雙方都沒讓」。

趙少康在《少康戰情室》中指出，公正評論、不袒護哪一邊，大家都說要大公無私、個人權位不重要，但雙方想的都是個人權位，誰要正、誰要副不是個人權位嗎？話講得很漂亮，其實都沒做到，然後雙方都說要退讓、雙方都沒讓，誰讓了?民眾黨說我讓了，手機民調從占100%或是50%挑一個選，這叫讓了嗎？國民黨說我讓了，結果民主初選從100%變成50%，這叫讓了嗎？基本都沒讓...。

趙少康進一步指出，侯友宜說本來要當正的，現在副的也可以，但他後面還有講民主投票占50%；柯文哲說也可以在一張選票上，但後面加一句要公開公平的方法，沒有一個讓，到現在為止沒有一個人讓，都不讓怎麼合，就很難。他說，雙方也都有支持者，但領導人該做決定就做決定，不能推到支持者身上，領導人要帶領支持者，領導人不是總聽支持者的，有時候要聽，聽完以後自己要下決定。