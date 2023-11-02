一名居住在新北市的網友分享，宵夜吃鹹粥，點了5道菜，包括香菇肉粥、紅燒肉、蝦捲、大腸、肉捲、蚵仔，竟然只要280元，吃超飽卻不貴，讓他大讚CP值很高，也引起網友討論，不少人驚呼「太便宜了！」

一名網友昨天在PTT上發文分享，深夜吃宵夜，選了幾10年都沒吃的鹹粥，到了小吃店飢腸轆轆的他立刻拿起菜單狂點，沒多久桌上擺滿各種美食，包括香菇肉粥、紅燒肉、蝦捲、大腸、肉捲、蚵仔，每道都超好吃，而且價格相當實惠，5道菜竟然只要280元，讓原PO忍不住大讚，在新北市這樣的價格很可以。

貼文引起網友討論，不少人驚呼「怎麼這麼便宜，這是哪家」、「真假？這樣只要280元？」、「很便宜！那個紅槽肉看起來不錯」。另有居住在竹北的網友分享，原PO的消夜太佛了，這在竹北的話，光5盤小菜就要450元左右，香菇肉粥那碗大概也要100元，更有人說光是那盤炸蚵仔就得200元了。

也有南部鄉民分享，在南部這樣吃，大概180元上下，比北部實惠超多；不過也有中南部的網友表示，現在物價真的很貴，很多小吃攤，隨便點個5道菜也都要250元，其實和原PO分享的價格差不多了，南部沒便宜多少。