美麗島電子報上月31日公布民調顯示，2024總統大選若是三腳督情況下，支持度分別為民進黨參選人賴清德33.7%、國民黨參選人侯友宜24.6%、民眾黨參選人柯文哲23.9%。然而，針對外界認為賴清德「跌破」同溫層，若藍白不合，侯、柯仍有實力與賴匹敵，資深媒體人黃揚明分析該民調的細部政黨支持度交叉分析後直言，「事情不是表面看起來這麼簡單」。

黃揚明今（2）日在臉書列出今年5月以後近6次美麗島國政民調的民進黨政黨支持者比例數據，發現10月時，願意表態是民進黨支持者的比例創下近6次新低，且支持賴清德的強度較8、9月減弱。黃揚明進一步分析道，該民調調查時間是10月24、25日，是民進黨立委趙天麟爆發緋聞事件後，理應是負面影響效應最大的時間點，他研判賴的支持者在民進黨同志被質疑親中舔共的逆風時刻，願意在民調中表態的比率明顯降低。

黃揚明認為，這種意向表態隱藏究竟是長期趨勢還是短期態度，仍待下次民調驗證，但他認為很可能在趙天麟事件船過水無痕後，11月國政民調在賴宣布副手、正式登記後，支持度很可能再次強勢反彈。黃揚明強調，賴清德在美麗島民調真正的隱憂，是自稱無政黨傾向（中立）選民的支持度中，10月份21.8％較9月26％、8月25.4％、7月28.8％及6月23.4％都來得低。

相對民進黨支持者表態率降低，黃揚明提到，國民黨支持者比率則創下近6次新高，且不僅表態率增加，挺侯強度也增強，因此侯友宜24.6％支持度也創下5月中旬過後的新高點，或許與10月份多場大型造勢有韓國瑜等藍營大咖親自拉抬有關。黃揚明也點出侯友宜的隱憂是無法透過大型造勢爭取更多中間選民支持，在中立選民的支持度為12.5％。

綜合上述分析，黃揚明直言，賴清德的民調下跌恐只是因重大負面事件導致綠營支持者表態率降低的假性崩跌，等到民進黨集結號令一下，就可能回流，如同去年底敗選後的短期低迷在賴清德接黨主席後止血逆轉。