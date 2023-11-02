2023米蘭車展為機車界最盛大的車展盛事，三陽SYM也在粉專預告，全新概念車款即將在車展重磅降臨，SYM不斷刷新跨世代車款定義，不只創新，更具獨特，預估是公司先前提到的新一款「油電機車」。

機車雙雄夏季熱打價格戰，是否影響中高車款銷量、以及整體毛利率，也讓環團擔憂延後油轉電的時程，三陽說明，競廠強打價格戰，但對三陽的中高端車款銷售並無帶來負面影響，反倒是激活市場買氣，讓三陽的所有機種均有全面性的提升。中高階機種的熱銷，也讓毛利率提升。

台灣2040年目標機車全面電動化，至於電動車政策，三陽表示，公司在電動車領域上持續有所進展，三陽轉投資之亞福鋁電池也預計在2025年量產，搭載鋁電池的電動車款預計於同年正式量產，進度不變；另與中油合作之電動車，亦預計明年2024年第三季上市。

三陽進一步說明，電動車的關鍵在於電池，若台灣無法擁有電池關鍵技術，電動車產業的存廢將掌握在國外電池大廠手上。故三陽試著透過轉投資電池廠，期待能解決目前電動車的痛點。2025年亞福鋁電池量產後，除使用在三陽電動車機種上，也預期利用其「快充快放、高耐候性、絕對安全、環境友善及長壽」等特性，輸出海外打國際盃。