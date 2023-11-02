台南一名張姓男子被指控，今年5月在外交部臉書粉專留下一則死亡威脅，指稱「必將外交部長吳釗燮全家滅門」。調查局追查，依據臉書帳號鎖定一名「二寶爸」張姓男子，但他辯稱，該則留言時間，當時前往國小接女兒下課，還拿出發票證明，指稱帳號是遭到盜用。張男遭限制出境，導致暑假要陪2個女兒出國遊學計劃泡湯；法官日前判決張男無罪。

根據判決書，今年5月10日傍晚6時許，外交部官方臉書粉絲專頁「台海如發生戰事對全球經濟衝擊將比俄烏戰爭更為嚴重」貼文下方，出現一則「必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，1個活口都不能留，以免禍害台灣」的死亡威脅，致吳釗燮及其家人心生畏懼，認定該留言危害人身安全，已經涉嫌恐嚇危害安全罪。

5月11日， 外交部於記者會上針對此事表示譴責，同時報警處理，並加強吳釗燮自身的安全措施。案經上訴，台南地院隨即限制張男出境，而張男也於今年5月及6月間兩度應訊、積極配合調查。另，張男為原定暑假計劃陪伴兩名女兒前往日本留學，後於8月聲請解除出境限制，但遭法官駁回聲請。

調查局接手審理時，依據張男臉書帳號的IP位址、網頁瀏覽紀錄為證，又如張男曾於案發後以筆電觀看「少康戰情室」發布之「加強維安留言恐嚇吳釗燮採法律紅線？」影片，且多次查詢總統蔡英文、副總統賴清德、總統府、行政院等臉書紀錄。

對此，張男針對IP證據提出反駁，表示案發當下正前往國小接送女兒下課，隨後則到餐廳購買豬排飯及全聯飲料作為子女晚餐，發票上的時間分別為傍晚6時23分、傍晚6時34分，此皆有兩張發票為佐證。

台南地院審理時，以張男的手機基地台位置顯示其案發時並不在家，且於當日其臉書僅有2次登入紀錄，時間分別為上午6時52分、上午11時42分，但案發時間則發生於傍晚6時07分。

另，台南地院也表示，張男雖曾多次查詢外交部、總統府、蔡英文、賴清德及行政院等臉書，但這些臉書既然公開則均可登入瀏覽，無法證明張男登入瀏覽，即是與本案犯罪有關，最終判決無罪。