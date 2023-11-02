民進黨總統參選人賴清德過去曾喊出延續執政、國會過半的口號。對此，前民進黨主席許信良近日接受採訪時稱，台灣大選不是只有藍綠白三方的事，後面還有國際力量在進行角力；同時，他也強調，現在局勢對民進黨不利，「除了總統參選人比其他人強，沒有其他優勢，而地方選舉民進黨就是不會贏，這沒有辦法。」

據《中評社》2日報導，許信良坦言，藍白陣營若是整合成功，對賴清德、民進黨壓力一定很大，這是不用懷疑的。許還強調，民進黨在2024大選中沒有2020條件好，想要贏得總統大選跟國會過半，要非常拚。至於藍白合整合能不能成功，他表示很難判斷，還需要等到登記之後才能知道。

許信良還稱，民進黨想要贏，現在能做的就是派系團結，「派系真的要團結，團結都不見得贏，何況不團結。」此外，許還提到，台灣選舉背後跟全世界有關，會有全世界的力量角力。