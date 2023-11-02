藍白合「三巨頭」國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲在10月31日晚間密會53分鐘仍是各持己見，毫無進展。港媒今(2日)分析指出，最核心的侯、柯整合面臨三大難題，第一，誰正誰副的問題；第二則是假使柯正侯副，整個國民黨組織系統能否甘心為柯所用?第三則是侯正柯副，有多少柯粉會願意投票?

根據《中國時報》今報導指出，據了解，侯友宜也撂話，周五就是最後談判期限，過了就什麼都不用再談。據指出，朱立倫原預訂在周五舉行三方會談，但因侯已訂下談判最後期限，朱擔心周五談不攏，藍白直接破局，因此在10月31日晚間緊急約侯柯私下商議，但毫無進展。藍白合不合，進入談判最緊繃階段，最晚本周攤牌。

針對此事，《中評社》分析指出，這三大難題，能解決的辦法似乎就是侯友宜和柯文哲都是在你情我願、歡心且甘心的狀態下進行整合，不管是侯柯配或者是柯侯配，讓藍白支持者感受到雙方是理念相同且真心靈契合的組合。但也得看朱立倫會有什麼樣的錦囊妙計。