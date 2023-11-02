釀酒人總教練康索（Craig Counsell）本賽季結束後，和球隊的3年合約也正式劃下句點，釀酒人希望和他續約，但也得面臨大都會、守護者的競爭。《密爾瓦基哨兵報》記者霍格（Curt Hogg）報導，美聯強權太空人也對康索展現高度興趣。

團隊戰力並非頂尖，康索卻能成功整合釀酒人，過去6年內5度進軍季後賽，並成為隊史最多勝總教練，康索的帶兵能力得到推崇。報導引述相關人士消息指出，釀酒人高層並不認為康索會前往大都會執教，與其離開生活已久的美國中部，康索更有可能完全離開棒球界。

霍格認為，大都會預計將開出一份相當於市場價格的合約延攬康索，守護者也展現十足誠意，據報在前任總教練法蘭柯納（Terry Francona）決定退休以前，守護者曾開出全美聯最高的500萬美元年薪。《The Athletic》則表示，康索過去曾是球員工會代表，對他來說提高大聯盟教練薪資水準非常重要。

太空人74歲冠軍教頭貝克（Dusty Baker）無緣實現二連霸，已經告知球隊不會執教下賽季，太空人對於康索抱持極大興趣，但並不清楚他們的追求有多認真。太空人也可能考慮讓板凳教練艾斯巴達（Joe Espada）以及前老虎教頭阿斯瑪斯（Brad Ausmus）帶領球隊。