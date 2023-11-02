財政部指出，依據國際媒體報導，該銀行相關爭議與其現任總裁摩西(Dante Mossi)密不可分，為解決各項爭議，本年中美洲銀行理事會年會決議，總裁摩西任期於本年11月底屆滿後不續任，進行新任總裁遴選，期新任總裁上任後可敦促該行改革、改善該行核貸情形及提升該行治理制度。

財政部強調，為強化中美洲銀行治理，在該行各會員國理事支持下，由該行理事會於本年通過改革計畫，就治理、行政管理、信貸與財務等四大面向進行改革，財政部透過我國派駐該行董事積極參與，並嚴格監督貸款核貸，且敦促提升貸款流向透明度，確保核貸後資金運用情形符合設立宗旨，未來將持續落實辦理。

財政部表示，中美洲銀行為我國以中華民國之正式國家名稱加入之國際組織，我國透過股權管理方式持續敦促該行強化治理，協助中美洲地區經濟與民生發展，善盡國際社會成員義務；另該行在台發行債券籌資，提供我國資金去化管道，參與該行募資之國內金融機構可獲得穩定收益，我國金融機構基於營運需求自行評估參與認購。該行亦積極推動永續發展債券及社會責任債券，可促進我國債券市場國際化與責任投資。目前各項債務均正常還本付息中。

財政部說明，中美洲銀行駐台辦事處為第一個在我國設立分支機構之政府間國際組織，該行亦在西班牙、韓國等區域外會員國設立辦事處。有關各辦事處之辦公處所、營運及人力部署，均由該行總部基於營運需求自行負責統籌管理。