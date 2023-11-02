新北市三峽區一名男大生昨晚到速食店買晚餐，光排隊就排了半小時，結果點餐到一半，內場人員突急迫地對點餐店員喊「先出餐！客人在等了」，讓點餐店員不滿當場怒飆國罵、轉身拿安全帽走人，店員直接離職景象讓他傻眼，他從點餐到拿到餐點就花了快2小時，怒在Google評論留下1星負評。

原PO於PTT美食版指出，昨傍晚到某速食店消費，用餐尖峰時間在櫃台等了近半小時才有店員幫他點餐，才點到一半內場做餐的人突對點餐的店員吼「先出餐！先出餐！客人在等了！」

點餐的店員當場氣得飆罵髒話，隨即離開櫃台，拿著安全帽離去，突發舉動讓他看傻了眼，內場的人員也未出面點餐，他在櫃檯站超過一個小時，才順利點餐，從排隊點餐到拿到餐點花近2小時，氣得在速食店的Google評論留1星負評，調侃「我以為我在吃米其林。」

貼文引發網友關注，「光點餐就要超過1個小時，到底有什麼資格叫速食店」、「真的效率低到不可思議」、「本來就該這樣，才賺多少錢還要聽死人老鳥在那催，不爽自己來弄」、「很符合現在年輕人，不做最大。」