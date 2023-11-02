「新一代女戰神」網紅馮語婷，日前揭發YouTuber「小哥哥艾理」找染毒女子和路人進行性行為，痛批他為流量不擇手段；如今馮語婷發文透露，自己收到染毒女子的護理師私訊，表示該女子其實一直在認真接受戒癮治療。

馮語婷昨（1）日在臉書曬出截圖指出，有位護理師向她表示，那位女生正在接受戒癮治療，在未康復前發生這種事，讓她非常難過，「看到影片真的眼淚都掉下來了」；對此，馮語婷怒轟小哥哥艾理再次將該女子推入深淵，「這位女生才21歲，還有很長的人生，小哥哥艾理用5000元的酬勞毀滅了她的餘生」；更直言，不相信小哥哥艾理不知道該女子精神狀態異常，「他只想利用她因為行為脫序爆紅的流量，來滿足他的所有商業行為」。

接著，她也提到陳沂「為了她視如親生骨肉的流量，卻當加害者堅持小哥哥艾理沒問題，還認為創作是自由的，是該尊重的，甚至用日本彩虹頻道來狡辯轉移話題」。

馮語婷痛批陳沂，完全不覺得自己言論有多滑稽多荒唐，認為她根本不知道事情的來龍去脈，「甚至說出影片外流沒營利是不觸法的謬論，為了流量變得喪心病狂實為噁心」最後，更憤怒地說「我相信良善會渲染，惡人會有報應，罪惡的種子在萌芽前就該拔掉」。

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