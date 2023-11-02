天氣逐漸轉涼，不少民眾狂咳，除了一般感冒與流感外，也要注意現在正在大陸大流行的「黴漿菌」；兒科醫師徐嘉賢表示，感染黴漿菌的常見症狀為「久咳不癒」，咳嗽時間從幾周到幾個月，而且也可能發燒，但患者通常精神不錯，也不會流鼻涕，引起網友討論。

徐嘉賢過去曾拍攝影片分享，黴漿菌經飛沫傳染，潛伏期約1到4周，常見症狀為「持續咳嗽」，一咳就持續好幾周，甚至幾個月都不停，還有可能發燒，但患者精神大多很好。此外，感染黴漿菌不太會流鼻涕，但恐引起氣喘發作。

徐嘉賢表示，不論大人、小孩都可能感染黴漿菌，而且得過黴漿菌，還是有可能會再得。感染黴漿菌可自行痊癒，但恐咳嗽長達3到6個月，因此出現相關症狀還是要盡快就醫。另黴漿菌的傳染期約7到10天，最好的預防方式就是戴口罩、勤洗手。

影片吸引1.7萬人觀賞，不少民眾留言表示，咳了超久都沒停，原以為是普通感冒，但該不會是感染了黴漿菌，「咳超久沒有好，該不會是這個」、「XXX黴漿菌會不會是妳咳不停的原因」、「該不會是這個吧？已經咳3周了」、「發燒、咳到快死掉，真的是惡夢」、「感覺很有可能是這個」。