台中市警局第一分局西區派出所警員吳明哲、羅任昌，日前接獲轄內銀行通報，指稱有一名女子疑似遭到詐騙，需要員警到場協助，2名員獲報隨即趕赴現場。

據了解，上周三（10月25日）上午11時許，鄭姓女子（50歲）向行員表示，在網路認識出生在「聯合國」的男子，該男表示要寄包裹給她，並告訴鄭女要先到銀行換美金，才能收到包裹，行員一聽驚覺怪異，追問該男是誰，為何寄包裹要先換美金等問題，但鄭女都沉默不語，賴姓行員懷疑遭詐，立即通報請員警到場協助。

員警吳明哲、羅任昌到場後，鄭女仍是支支吾吾，拒絕員警協助，也不願透漏相關細節，員警耐心地告訴鄭女：「小姐你不用擔心，我們是來幫助你的，近期詐騙集團都會利用各式各樣的謊言博取民眾信任，銀行和我們怕你落入詐騙集團的陷阱，可以告訴我發生什麼事嗎？」

在員警引導及耐心詢問下，鄭女卸下心防表示，「在交友軟體認識一個男生，他說他住在聯合國，我們每天都會談情說愛，這幾天他傳訊息給我，說要寄國際包裹給我當禮物，但要我去銀行兌換美金4500元先支付國際運費才能收到包裹，若還有剩餘的美金還可以投資虛擬貨幣，我才到銀行找行員幫忙。」

員警立刻提醒鄭女，這是典型的「假交友、假包裹及假投資」的詐騙手法，詐團經常利用網路交友軟體向不特定人搭訕，佯稱自己住在國外，成天向你噓寒問暖，等你陷入愛情的漩渦後，再假借要寄包裹給你當禮物，但前提是要先支付關稅、保證金或運費等費用才能收到包裹，或是把話題帶到投資要你匯款、轉帳或面交。

鄭女起先還是半信半疑，但在行員及員警的協力勸阻下才恍然大悟，並怒斥：「詐騙集團真的很可惡，幸好有警察跟行員幫助我，不然我的辛苦錢通通沒了啊，真的很感謝你們！」

第一分局分局長吳燕山在此呼籲，詐騙集團橫行於各個角落，網路交友尤其要小心謹慎，切勿任意聽信陌生人的指示匯款、轉帳或面交等，若遇到疑似詐騙的情事，可撥打110或165請求協助，多一分謹慎，多一分保障。