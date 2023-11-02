小編今（2）日精選5件不可不知的國內外財經大事。

聯準會（Fed） 維持利率不變，帶動美股大漲。台股持續面臨「萬六」大關保衛戰，與行情高度相關的AI族群10月下旬亦加速趕底，指標股回檔幅度幾乎都在雙位數、甚至重挫逾三成，「到底跌完了沒？」引起市場激烈討論。外資研究機構看AI基本面仍佳，對指標股不離不棄，期望扭轉資金調節頹勢。

【1】AI股殺很大 外資不離不棄

由輝達自第二季中掀起的AI旋風帶領，加權指數波段高點出現在7月31日，盤中來到17,463點高位，但此後受到美國對AI出貨禁令，以及美債殖利率飆升的總體經濟疑慮影響，漲多的AI概念股反而劇烈回檔，人氣指標如英業達、緯創、建準、光寶科等，重挫幅度甚至在三成以上。

【2】強勢美元 亞幣競貶 台幣32.5險失守

今年來美元指數居高不下，影響主要亞幣連袂走跌，新台幣兌美元匯率持續破底，1日盤中最低貶至32.495元，距32.5元大關僅剩半步之遙。為此，臨尾盤之際央行進場調節穩住市場，匯價貶幅應聲收斂，終場以32.484元、貶6.5分作收，不只再度刷新今年新低價，並創下2016年6月28日以來的近七年半新低。

【3】證交所打國際盃 00935明年中赴日掛牌

臺灣證券交易所打國際盃再下一城，董事長林修銘1日出席野村臺灣新科技50ETF（00935）上市掛牌典禮致詞時指出，為深化與日本東京證交所合作，野村投信明年中將於東證所發行該檔ETF連結型基金（Feeder Found），以吸引日本投資人投資台股。這也將成為首檔台日兩地掛牌的ETF。

【4】加密貨幣霸主 比特幣15歲 價值翻3,400萬倍

比特幣在10月31日年滿15歲，部分幸運的投資人有大肆慶祝的理由，因為比特幣自首次在交易所交易以來，漲幅高達3,449,989,839％。

根據加密幣價格追蹤網站Coindesk報價，比特幣1日盤中下跌0.3％，報34,401.96美元。今年迄今比特幣翻揚逾一倍達108％。

【5】減肥藥超夯 全球商機衝千億美元

Wegovy、Mounjaro等減重藥物在全球熱銷，生產Wegovy的丹麥製藥巨頭諾和諾德還因此坐上歐洲市值龍頭寶座，分析師看好這股減肥商機，銷售額甚至可達2,000億美元。