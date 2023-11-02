48歲知名導演陳慧翎曾執導《下一站，幸福》、《你的孩子不是你的孩子》等熱門戲劇，6度入圍金鐘獎並成功抱回5座獎盃，實力備受肯定。不料昨（1日）傳出她病逝消息，金鐘影帝吳慷仁曾坦言：「如果沒有下一站的演出機會，可能現在的我還在餐廳端盤子」，認為陳慧翎導演是他演藝生涯中的貴人之一。

2009年《下一站，幸福》偶像劇深受觀眾喜愛，讓主演群吳建豪、安以軒、吳慷仁等人紅遍兩岸三地，該劇講述法律系的留級生「任光晞（吳建豪飾）」與大企業負責人千金「梁慕橙（安以軒飾）」從學生時期跨越6年情感，最終發現「愛情從來沒有離開過」的揪心愛情故事。

陳慧翎曾貼出今年大年初二與吳慷仁共進晚餐自拍合影。（摘自陳慧翎臉書）

吳慷仁於2日於社群平台回憶起與陳慧翎相處的點點滴滴，「大家悲傷還是會的，但你應該還是希望大家不要過度難過，有的，在門口大家還是有在開玩笑，但難免眼睛濕潤」，感嘆15年過去，轉眼間大家年紀增長、頭髮稍白，但也因此成熟許多，「心裡欣慰了一下，我們還在，彼此陪伴，點個頭，問聲好，與你道別。祝你旅途愉快，再見。」文末標記「＃幸福」、「＃下一站」、「＃臭拍戲的我們」。而他附上的照片就是今年農曆大年初二與陳慧翎共進午餐的餐盤與菜色照，陳慧翎自己也曾在當時於臉書貼出兩人聚餐自拍合影。

事實上，吳慷仁曾在2019年時發文慶祝《下一站，幸福》10周年，他在臉書寫下，曾經與陳慧翎導演聊天時說出：「當時沒有下一站的演出機會，可能現在的我還在餐廳端盤子」，雖然以開玩笑的口吻敘述，但他心裡是很認真的，最後他透露自己小心翼翼放在內心10年的願望就是：「我想當一次妳戲裡的男主角。」時隔4年，如今陳慧翎導演因癌症病逝，令人唏噓不已。