世新大學中文系預計在114學年停招，創系主任、現任中正大學中文系教授王瓊玲難過表示，「曾經燦爛如許，但是黃昏已來臨，黑夜將不遠。心怎麼不疼？早已痛到靈魂崩解。」

世新大學中文系前身為世新通識教育中心國文組，基於綜合性大學發展，世新於1998年成立中國文學系，創系系主任是王瓊玲。

王瓊玲在臉書感傷表示，「曾經燦爛如許，但是黃昏已來臨，黑夜將不遠。年輕的你們還是會為生活拚搏的；而即將老去的我也會用盡力氣為你們喝采。就像當年，在會議廳、在運動場，我們奪下一座又一座的口碑與獎杯。擋不住的狂潮只引得幽幽嗚咽。心怎麼不疼？早已痛到靈魂崩解。但是相逢時！我們相約：用一次次深深的擁抱，拭去流洩在心底的淚水。然後，就都要堅強了。」

許多網友、學生直呼不捨，「謝謝老師為我們造的夢，很抱歉沒能讓它延續得更長久，但這段燦爛會永遠銘刻在我們生命中」、「老師一定很傷心不捨，有時候又不得不臣服時代的巨輪」、「元老級學生來簽到！還記得創系主任的課堂風采，還有許多創系初期投入的教授們。多年後人事已非，輕嘆後，大家天涯一方，各自壯思飛。」