國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲，在10月31日晚間密會53分鐘，對於總統人選如何產出仍無共識。資深媒體人尹乃菁對此直言，侯、柯「非常非常非常辜負大家期待」，並點名侯應該要讓步，否則最後若是柯、侯與民進黨總統參選人賴清的「三腳督」競爭下，侯還是得天天面對民調。

尹乃菁昨（1）日在政論節目《少康戰情室》中直言，柯文哲、侯友宜私心都想當正的，兩人知道只要合在一張選票上，不管誰當正，都非常有機率當選總統，寸步不讓這些舉動對於期待能政黨輪替的選民而言，侯、柯「真的是非常非常非常辜負大家期待」。

尹乃菁認為，國民黨真的要退一步，畢竟實在想不出來要用什麼方法決定總統人選，目前看來真的只有民調一途，至於是否要採取五成市話、五成手機等部分仍能去協商，「我覺得侯友宜應該要讓步」。

尹乃菁進一步表示，若侯沒辦法接受全民調，最終藍白合不成，形成三腳督情況下，侯還是要天天面對各種不同民調，除非侯友宜有把握透過接連的造勢展現動員能量，在封關前10天有意義的變成第二名，甚至超過賴清德，否則在這種情況下無法當選。

「大家若不合，後面合作都不用談了」。尹乃菁指出，國民黨將面對到投票率很低的窘境，選戰開打後，區域立委會非常辛苦，且不分區立委部分，若朱立倫不願意提名有號召力的人當不分區的頭，國民黨政黨票也會很慘。