現代人普遍身處高壓工作狀態，加上手機不離身，每天接收龐雜資訊，腦袋無時無刻高速運轉，往往到了失眠、肩頸緊繃才意識健康拉警報；坊間不少人推廣呼吸冥想好處，從事瑜珈教學的劉秢錞分享，在沒有任何冥想經驗下，建議從每天3分鐘心無旁騖地專注呼吸做起，可以感受身體、頭腦都放鬆了！

「你試過什麼事都不做、腦袋不想任何事3分鐘嗎？」師承昆達里尼瑜珈的劉秢錞說，一般人其實很難一開始就能真的做到這件事，有人會想著明天工作要做什麼？小孩成績怎麼了？丈夫何時回家等等，所謂冥想，反而會讓有些人陷入「胡思亂想」。

因此，她都鼓勵初學者，先學習「好好呼吸」就很棒了，從覺察呼吸淺薄或深長的不同，進而意識到自己的呼吸居然投射了內在情緒的焦慮與高壓。

她說，觀察不少「高壓一族」的呼吸都處於淺薄狀態，久了，就很容易腦神經衰弱，曾有上班族跟著她學習「冥想呼吸」，試著把呼吸拉長、拉深，當呼吸秒數變長，心與思緒都能平靜下來，「改變呼吸，原來真的可以舒緩焦慮」，是學員最常與她分享的一句話。

她說，正規學習其實是每次11分鐘自我冥想呼吸，且需長達40天，學員跟著她在線上學習，「一群人比一個人效果好，知道有人跟自己一樣堅持，比較不會放棄！」

不過，她也建議，對沒有經驗的人來說，可以在家嘗試先從3分鐘做起，能夠做到就很不容易了。但她也說，如果真的不得其門而入，又不想跟著老師學習的話，也可透過走路做自我練習，在走路的當下靜下心來，也能調整呼吸。

她提到，當專注力放在呼吸上，腦袋雜訊會不見，反之，如果邊走路邊想事情，呼吸的節奏也會不見，「頭腦就像關不掉的收音機，腦袋有多少資訊量，就會影響你好好呼吸。」她說，改變呼吸能解除焦慮，乍聽或許覺得怎麼可能？但透過深層呼吸與冥想，試著讓自己停下思緒，就能發現原來紓壓，無需外求！