聯準會周三維持基準利率不變，仍介於5.25%～5.5%，並表示第三季經濟活動「強勁」擴張。在之前的會議，該央行稱經濟「穩步」增長。

聯準會主席鮑爾會後表示，央行決策官員將謹慎行事，他們還無法確信金融環境是否足夠具限制性，使通膨能回落到央行目標。

在鮑爾的記者會剛開始時，大盤陷入震盪，但大約在20分鐘之後，美股主要指數開始反攻並一路挺升、觸及盤中高點。

而在盤初，美國公債殖利率下跌為美股帶來提振。美國財政部表示，11月至1月季度長期公債擴大標售的力道將放緩，並預期接下來三個月仍需要增加公債標售以滿足資金需求。下周美國財政部將標售1120億美元債券，大致符合市場預期。

周三收盤，道瓊指數漲221.71點或0.67%，報33,274.58點。標普500指數漲44.06點或1.05%，報4,237.86點。那斯達克指數漲210.23點或1.64%，報13,061.47點。費城半導體指數漲75.06點或2.33%，報3,290.95點。

美國10年期公債殖利率跌破4.8%，2年期債息跌破5%。由於投資人預期聯準會將進一步升息，並維持高利率更長時間，上個月美國10年期債息飆破5%，創下16年新高，令股市陷入掙扎。

標普500指數11大類股普遍上漲，僅能源股（跌0.33%）和必需消費品類股（跌0.06%）收低。成長股雲集的科技類股漲2.08%、通訊服務類股漲1.84%、非必需消費品類股漲1.43%，表現最佳，這類股票對利率走向較為敏感。

重磅科技股全漲，蘋果漲1.87%，微軟漲2.35%，亞馬遜漲2.94%，Alphabet漲1.91%，輝達漲3.79%。

其他主要科技與科技相關股亦走高，Meta漲3.51%，特斯拉漲2.40%，美光漲3.78%，英特爾漲2.16%。超微（AMD）看好自家AI晶片業務前景，股價大漲9.69%。

台股ADR全漲，台積電漲1.73%，聯電漲2.25%，日月光漲2.28%，中華電信漲0.59%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌1.43%。

根據LSEG的數據，迄今已有310家標普500指數成分股發布財報，其中79.7%的獲利表現超出分析師預期，只有16.1%落後市場預期，但這次財報季對美股來說仍是喜憂參半、仍有不盡人意之處。

紐約證交所上漲與下跌股數比為2.36：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.20：1。

標普500指數有7檔成分股創下52周新高、30檔創新低。那斯達克指數有24檔創新高、297檔創新低。

市場交投熱絡，美國交易所成交量總計達112億股，過去20日均量為106.7億股。