鴻海創辦人郭台銘參選總統連署，全台紛傳賄選情事，包括台北、新北、桃園、基隆4個地檢署昨全面清查掃蕩，其中台北地檢署1日針對郭的官方連署站贈送數瓶價值27元米酒一事，指揮新店警分局、新北市調查處搜索新北市中正站、北新店站連署站，約談多名工作人員；北檢訊後，依違反《總統副總統選舉罷免法》等罪諭令新北市中正站副站長吳信慧3萬元交保、新店北新站副站長謝明樵、工作人員傅友辰各以2萬元交保。

檢調接獲檢舉，郭台銘位於北北基桃4市的連署站涉賄，其中北檢獲報郭的新北市2個連署站給每位連署者1瓶價值27元的瓶裝米酒，且不只一瓶，由於郭昨天結束連署收件，北檢因連署站 關閉，基於保全證據，昨天緊急搜索連署站，約談負責人及工作人員釐清疑點。

北檢鎖定新北市中正站、新店北新站2地點展開搜索及約談，訊後諭令2個連署站合計3名工作人員，以2至3萬元不等金額交保。