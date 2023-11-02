國民黨新北市立委參選人、市議員葉元之。（中時資料照）

2024大選藍白合作近日因總統人選產生方式談不攏，陷入僵局。對此，國民黨新北市立委參選人、市議員葉元之透露，藍營支持者已對藍白談太久感到不耐煩，不只服務處電話被打爆，有民眾還嗆聲，怎麼能去找民眾黨總統參選人柯文哲談？「虧你還是博士」。

柯文哲陣營昨（1）日召開記者會稱，侯友宜仍堅持要民主初選，不願只用全民調方式，但前者在時間上已來不及；因此若國民黨無新方案，沒有再見面的必要。

葉元之昨在政論節目《新聞面對面》斷言，如果藍白沒談成，藍營立委選將絕不可能找柯文哲來站台，因為支持者一定會開罵。葉元之更透露，由於藍白實在談太久，讓支持者相當不滿，近日不只服務處接到很多電話，他甚至還在公園被民眾嗆，怎麼可以跟柯文哲這種人談，「我沒讀過書都比你厲害，虧你還是博士」。

葉元之感嘆，現在講什麼都不對，儘管有部分的支持者支持藍白合，覺得這樣才能政黨輪替，「所以也是要讓他們知道，我們挺這個」，但這樣又會其他人罵，因此，怎麼可能在兩邊沒有配合的情況下，找柯文哲來站台？