美國聯邦準備理事會（Fed）再度維持利率不變，美股主要指數收紅大漲。台股今(2)日受帶動勁揚逾220點，最高約來到16270.85點。

台積電ADR收盤大漲1.73%，聯電ADR亦勁揚逾2%。台股現貨方面，台積電早盤上漲9元至537元，聯電漲近2%挑戰48元大關。近期表現弱勢的AI股強漲，緯創、廣達、英業達漲逾4%。

加權股價指數昨日終場上漲37.29點，為16038.56點，成交值新台幣2129.63億元。三大法人外資及陸資賣超57.52億元，投信買超24.52億元，自營商賣超12.94億元。

道瓊工業指數上揚221.71點或0.67%，收33274.58點。標準普爾指數上漲44.06點或1.05%，收4237.86點。那斯達克指數攀升210.23點或1.64%，收13061.47點。費城半導體指數勁揚75.06點或2.33%，收3290.95點。