一名男子前年與一名女受刑人當筆友，但他卻不斷寫「解開妳的胸罩，撫摸妳的胸」等信件給對方，她請求他不要再來信，但他卻不斷於書信中書寫與性有關之不雅詞彙，她出獄後到警局提出性騷擾申訴，桃園市政府處分性騷擾事件成立，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認定處分於法並無違誤，判決駁回。可上訴。

女受刑人在2019年6月5日入監服刑，她在服刑期間2011年不斷收到他所寄含有大量情色文字的書信，令她感覺很不舒服、很噁心，故她在出監後，即前往派出所報案，警方查證屬實認定性騷擾行為成立，他申訴後，經桃園市政府調查後，處分性騷擾事件成立。

他不服提行政訴訟主張， 她一廂情願喜歡他，來信中提及很高興認識他，希望可以從朋友開始慢慢培養感情，並要求他書信內容要寫親密一點、露骨一點、黃一點，請求法院撤銷處分。

台北高等行政法院認定，他寄送書信給女受刑人，其所為不僅與性及性別有關，且已違反她意願，令她感受嚴重冒犯而損害其人格尊嚴，原處分據此認定他性騷擾行為成立，於法並無違誤，判決駁回他的請求，可上訴。

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