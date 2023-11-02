貨車司機遇違停車按喇叭示警竟釀行車糾紛，驚見對方攔車還拿「不求人」嗆聲、叫囂。

看過拿球棒的，拿不求人還第一次看到！有名貨車司機行經台中市烏日區健行路上時，發現前方有輛藍色貨車違停占據車道，他輕按喇叭示警，沒想到遭對方不僅三字經問候，感到困擾的他趕緊離開現場，沒想到對方竟追了上來，還跨雙黃線逆向攔車嗆聲，並且手上拿著「不求人」向他叫囂，還威脅要到他的公司去「泡茶」，種種離譜脫序的行為讓他感到相當無奈。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段4分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市烏日區，有名貨車駕駛行經榮和路左轉健行路時，發現前方有輛藍色小貨車佔據車道，因此他便輕按喇叭示警表示「車子停這樣怎麼過得去」，沒想到對方竟然向前理論「三字經」問候。

後來，該貨車駕駛離開現場後，沒想到對方卻尾隨跟上，不僅闖紅燈，還跨越雙黃線逆向攔車，並手拿「不求人」從駕駛座大聲嗆聲、叫囂，還要他「下車輸贏」，對方還提到要上他的公司「去泡茶」，然而，他基於人生安全受到威脅，且確定對方不會跳進車窗攻擊，便趕緊離開現場，但事後卻發現因為對方的車門打開時碰觸到他的車頭，導致車門受損，行駛在路上卻遇到這樣的狀況，讓他感到相當無奈。

影片一出，網友紛紛留言表示「可惡至極，能告的都不要放過，讓他們得到應有的懲罰。」、「現在一堆就是這樣的，自己違規或違法的，反而比守法的凶，而且越嚴重越囂張」、「我看過拿球棒的，拿不求人我還第一次看到，然後還刻意的製造車禍，有夠可悲通通都被錄下來...」、「請問那隻是+9不求人嗎？不然拿那隻出來是要抓癢？」、「太暖心了，特別追上來想幫你抓抓背」。