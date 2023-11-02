金鐘導演陳慧翎，昨（1）日驚傳病逝，享年48歲。生前她曾執導《下一站，幸福》、《你的孩子不是你的孩子》等劇，其中《那年，雨不停國》也是她生前執導的經典作品之一，而女主角簡嫚書得知導演離世，悲痛發文：「妳的慧眼，豐富了我這13年的時光」。

簡嫚書2010年拍攝導演陳慧翎執導的戲劇《那年，雨不停國》出道，而她也憑藉此劇入圍金鐘戲劇節目女主角獎，陳慧翎也一舉摘下金鐘戲劇節目導演獎，如今陳慧翎離世，簡嫚書發文寫下：「又美又帥氣就是妳。妳的慧眼，豐富了我這13年的時光」，認為對方是挖掘她，讓她能進入演藝圈的伯樂。

據悉，導演陳慧翎當年看中簡嫚書憂鬱的氣質，從她自千位甄試者選出，她表示，是陳慧翎的引領「使我成為一位無時無刻都充滿感激之心的演員」，而她也回想起當年拍攝《那年，雨不停國》的心情，「2010年的3月的那場雨，至今仍滋潤著我的心」。

陳慧翎友人透過她的臉書公告，她於11月1日下午三點病逝於台北萬芳醫院，走時很平順，沒有痛苦，「這些年來她堅強地與病魔奮戰，以超乎常人的意志和堅忍，撐過了一次又一次的難關，不只是為了自己，更為了捨不得她的人，一直努力奮戰到最後」，友人也提到，將不設靈堂也不辦告別式，會以樹葬方式回歸大地。