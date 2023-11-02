邁阿密國際上月才敲定前往中國大陸，和中超球隊青島海牛、成都蓉城進行兩場巡迴友誼賽，但根據邁阿密官方消息，球隊已經取消大陸巡迴賽，也代表阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）第8次大陸行也泡湯。

梅西帶領阿根廷國家隊奪得世界盃冠軍，靠著這個偉大成就，拿下了個人第8座金球獎，成為歷史第一人，寫下其他球員難以企及的高度。今年6月傳出梅西已經允諾邁阿密國際將會加盟，隨後就到了中國進行國際友誼賽，不過當時是隨著阿根廷代表隊出賽，對陣澳洲開場不到1分鐘，梅西就完成進球。

巡迴賽原本訂於5日及8日進行，邁阿密國際稱取消的原因是大陸當地出現「不可抗力因素」，巡迴賽推廣方NSN則表示，因為大陸前二把手、國務院前總理李克強上周逝世，取消比賽的原因是出自於對大陸的尊重。不過邁阿密國際仍試圖在未來一周內，嘗試進行至少一場熱身賽。

36歲的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）與梅西交情良好，近期傳出他將轉會至邁阿密國際。今年1月加盟巴西甲級聯賽出賽25場，取得10顆進球並列全隊第一，維持良好狀態。