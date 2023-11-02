黃捷2日一早在多位黨籍議員陪同下於五福二路、中山一路口與民眾打招呼拜票。（洪浩軒攝）

黃捷2日一早在多位黨籍議員陪同下於五福二路、中山一路口與民眾打招呼拜票。（洪浩軒攝）

民進黨中執會1日通過改徵召提名高市議員黃捷為高雄市第六選區立法委員候選人，她也在提名後首日馬不停蹄啟動拜票行程，黃捷2日一早在多位黨籍議員陪同下於五福二路、中山一路口與民眾打招呼。對於北市議員徐巧芯指她空降落跑選議員是「雙標」，黃捷回嗆，若她雙標，藍營多位候選人就是承認自己「低標」。

徐巧芯在臉書上發文表示，黃捷過去罵人烙跑，現在自己烙跑，迴力鏢打到自己臉上，還想要扯別人下水，根本雙標被看破手腳。對此，黃捷回嗆對於徐巧芯批評她是雙標，她必須質疑，「難道徐巧芯現在承認自己是低標嗎？」若現職議員進一步參選立委就是落跑的話，那游淑慧、徐巧芯、王鴻薇等人都是這樣，他們若承認自己是低標的話，大家再來討論雙標問題。

面對遭批落跑，高雄市長陳其邁1日也護航黃捷，還暗酸國民黨智庫執行長柯志恩「有人在板橋選立委、到高雄選市長」。柯志恩則回擊，賞他一個還算「優雅」的斜白眼，剛剛好而已。對此，黃捷認為，陳其邁的意思是因為柯志恩選完市長後也沒有留在高雄，所以他應該是希望柯志恩可以常回高雄走走，看看高雄這2年快速的變化。

黃捷獲黨中央正式提名後首日，除了站路口拜票，也安排將選區內5個行政區中的主要市場跑過一輪。黃捷表示，中執會正式提名過後，民進黨總統參選人賴清德有親自致電關心，表達對她的支持，也強調對她期許非常深，所以這次他們絕對不能輸，而且不止要贏，更要贏得漂亮。