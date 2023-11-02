國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲在10月31日晚間密會53分鐘，仍無共識。據了解，侯友宜已撂話，明天（周五）就是最後談判期限。對此，侯今(2日)出席台北葫蘆寺觀音佛祖出家紀念日活動時回應，「火車過站就不等人，時間也不等人」。
面對媒體詢問「你有下通牒說周五是最後藍白合期限?」侯友宜回說，火車過站就不等人，時間也不等人，大家要快速面對這個問題，來符合人民期待。至於柯文哲之前說過「國民黨智庫執行長柯志恩比你好?」他說，這個問題要請教柯主席，不方便替他回答。
被問及「柯文哲發文指出，只要方法公平，誰正誰副都可以接受，目前方式為何?會用全民調嗎?」侯友宜說，現在進入政黨協商，就不要回到原點，兩黨就要拿出新方式面對問題，不要辜負民眾期待。
至於「雲林縣長張麗善說不要勉強，下一個會更好；另外還有藍營基層傳出不滿(藍白合)？」侯友宜說，我會用堅定力量繼續往前走，從事公職43年，做自己始終如一，用生命保護台灣、團結台灣，讓人民安心。
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