電動滑板車是熱門的休閒交通輔具，在公園、廣場等地隨處可見，警方提醒，如果將電動滑板車騎上馬路，可能違反道路交通管理處罰條例，如果酒後駕駛電動滑板車上路，更是違反刑法的公共危險罪。

台中市大里區日前深夜零時許，一名年約50歲的賴姓男子，在友人家飲酒結束後，卻是心存僥倖，想說電動滑板車較不易被警方攔查取締，就大膽騎乘電動滑板車要返回太平住處。

不料，賴男行經大里區立仁橋頭時，疑因輾壓石頭而失控自摔，警方獲報到場，發現賴男有濃濃酒味，酒測值高達0.96Mg/L，被依違反刑法公共危險罪送辦。

警方提醒民眾，電動滑板車是靠電力驅動，故屬於刑法「動力交通工具」的範疇，酒測值如超過0.25 Mg/L，警方可依公共危險罪嫌送辦，提醒民眾勿違規使用及酒駕，以保障自己及他人行車安全。

仁化派出所所長黃秉鈞表示，目前如於道路上使用電動滑板車，依據道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，可處1200元以上3600元以下罰鍰；如有酒駕行為，依據道路交通管理處罰條例第73條第2項規定，可處1200元以上2400元以下罰鍰。

道路交通管理處罰條例第69條增訂「個人行動器具」（如電動滑板車、獨輪車等）歸類為慢車，並自去年（111年）11月30日施行，原則上禁止行駛於道路，故現行如電動滑板車、獨輪車等個人行動器具尚無法在道路上使用，僅能在非屬道路的公園、廣場、私人或封閉場域內使用。

霧峰分局長陳祥麟呼籲，警方對於酒駕「零容忍」，民眾應謹記「酒後不開車、開車不喝酒」的原則，民眾如與親友聚會飲酒，應多加利用計程車、代駕或大眾運輸交通工具返家，切勿心存僥倖使用個人行動器具酒駕，警方將持續加強酒駕執法，維護民眾生活環境安全。

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